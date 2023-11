In Meckenbeuren haben am Samstag Unbekannte Fensterscheiben an mehreren Gebäuden eingeworfen. Dabei wurde unter anderem ein Schulgebäude beschädigt.

Laut Polizei Ravensburg haben die Vandalen am Samstag im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 18:30 Uhr zugeschlagen. Die bislang unbekannten Täter warfen die Glasscheiben zweier Wohngebäude in der Graf-Zeppelin-Straße und der Bölckestraße sowie eines Schulgebäudes in der Schulstraße mit Steinen ein.

Gibt es weitere Betroffene?

Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Meckenbeuren hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Taten sowie weitere Geschädigte, deren Fenster beschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 07542/9432-0 zu melden.