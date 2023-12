Am Sonntagabend haben Unbekannte in zwei Wohnungen in Augsburg Pflastersteine geworfen. Dabei wurde eine Frau verletzt. Die Polizei sucht mit einer Personenbeschreibung nach drei möglichen Verdächtigen.

Gegen 20:30 Uhr warfen die bislang unbekannten Täter einen Pflasterstein in eine Wohnung in der Schwibbogengasse in der Augsburger Innenstadt. Dabei wurde laut Polizei eine Bewohnerin leicht verletzt. Gegen 20:40 Uhr warfen die Täter dann einen weiteren Pflasterstein in eine Wohnung in der Prinzstraße. Hier wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Beschreibung möglicher Verdächtiger

Laut Angaben der Augsburger Polizei konnten Anwohner beim Vorfall in der Prinzstraße drei Personen in Tatortnähe beobachten. Sie wurden gegenüber den Beamten wie folgt beschrieben:

Männlich

16-18 Jahre

dunkle Oberbekleidung mit Kapuzen, einer trug eine graue Jogginghose

Tatzusammenhang ist möglich

Aufgrund der Umstände schließt die Polizei einen Tatzusammenhang nicht aus. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.