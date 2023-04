Die Polizei Memmingen bittet um Hinweise in einem Fall von Vandalismus. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatten Unbekannte in der Christi-Auferstehungskirche am Bischof-von-Ketteler-Platz randaliert.

Der oder die Täter beschädigte(n) die Wandverkleidung und zerschlugen ein Lampenglas. Laut Polizei wird der Schaden auf knapp 400 Euro beziffert. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Personen oder eine verdächtige Personengruppe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vor der Kirche beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 bei der Polizei melden.