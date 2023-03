Die Polizei sucht im Unterallgäu aktuell nach Dieben, die zwei Bauernhöfe beklaut haben. Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag haben Unbekannte ein Fahrzeug und einen Pferdeanhänger gestohlen.

Unbekannte klauen roten Hoftrac

In Egg an der Günz wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen roten Kompaktlader, einen sogenannten Hoftrac, von einem landwirtschaftlichen Anwesen in Engishausen gestohlen. Das Fahrzeug war in einem Stall untergebracht. Die Polizei Memmingen ermittelt in dem Fall und bittet unter der Telefonnummer 08331/100-0 oder 08333/2280 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Diebstahl auf Reiterhof

Auf dem Gelände des Reitstalls Kappes in Pfaffenhausen wurde in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag ein Pferdeanhänger geklaut. Die Diebe hatten dazu das Deichselschloss aufgebrochen. Die Polizei Mindelheim ermittelt in dem Fall und bittet unter der Telefonnummer 08261/7685-0 um Hinweise.