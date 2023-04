Am Samstag erstattete der Besitzer eines alten Motorrads eine Anzeige. Am Samstag, in der Zeit 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr wurde das Motorrad der Marke Honda, Typ CB750, Baujahr 1996 aus dem offenen Carport entwendet. Das entwendete Motorrad war nicht zugelassen. Der Wert des Motorrads wird auf 1.600,- Euro geschätzt. Die Umstände des Diebstahls sind Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Motorrads machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sonthofen zu melden.