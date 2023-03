Wegen illegaler Müllentsorgung ermitteln derzeit die Polizeiinspektionen in Krumbach und Buchloe. Während in Breitenthal (Landkreis Günzburg) Unbekannte Autoreifen und Heckscheiben illegal entsorgten, wurden in Oberostendorf Kanister mit einer öligen Flüssigkeit in der Natur abgestellt.

In der Nacht auf Donnerstag entsorgten Unbekannte am südlichen Bereich des Oberrieder Weiers in Breitenthal illegal etwa 25 Autoreifen sowie 15 Heckscheiben. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, sollen sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 melden.

Umweltsünder sucht auch die Polizeiinspektion Buchloe. Auf der Strecke zwischen Lengenfeld und Asch, dort, wo ein aus Schrottteilen hergestellter Drache steht, haben Unbekannte am Mittwoch oder Donnerstag drei Kanister mit einer unbekannten öligen Flüssigkeit abgestellt.

Polizei bittet um Hinweise

Wenn die Polizei keinen Verursacher ermitteln kann, muss der Steuerzahler für die ordnungsgemäße Entsorgung des Abfalls aufkommen, heißt es von Seiten der Polizei. Hinweise zum Umweltsünder nimmt die Polizeiinspektion Buchloe unter der Telefonnummer 08241/96900 oder per E-Mail an pp-sws.buchloe.pi@polizei.bayern.de entgegen.