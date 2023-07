Ein oder mehrere unbekannte Personen haben am Sonntagmorgen gleich drei Blitzer in Weingarten demoliert.

Laut dem Polizeipräsidium Ravensburg sind am frühen Sonntagmorgen drei Geschwindigkeitsmessanlagen in der Ravensburger Straße und in der Niederbieger Straße von einem oder mehreren unbekannten Tätern beschädigt worden. Der oder die Unbekannten zerstörten jeweils die Scheiben der Blitzer.

Blitzer-Vandalismus in Weingarten: Vierstelliger Schaden

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Die Polizei in Weingarten bittet um Hinweise zu den Taten, bzw. dem Täter. Zeugen können sich beim Polizeirevier Weingarten melden. Die Telefonnummer lautet 0751/803-6666