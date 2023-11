Unbekannte sind in ein Wohnhaus in Durach eingebrochen. Die Kripo Kempten sucht nach Zeugen.

Als eine Familie am Donnerstag nach Hause zurückgekehrt ist, stellten sie zu ihrem Entsetzen fest, dass in ihr Haus eingebrochen worden war. Das Wohnhaus steht in der Straße "Halde" in Durach (Oberallgäu). Die Einbrecher waren über den Garten auf die Terrasse gelangt und hatten dort die Terrassentür aufgehebelt. Anschließend durchsuchten sie das Haus. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde zwar nichts gestohlen. Der Sachschaden dürfte sich allerdings auf mehr als 1.000 Euro belaufen.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei Kempten ermittelt nun und sucht nach Zeugen. Wem sind von Mittwoch auf Donnerstag Menschen Fahrzeuge oder Verdächtiges in dem Wohngebiet am südlichen Ortsrand von Durach aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0831/99090 entgegen.