In der Zeit zwischen Mittwoch und Sonntag sind unbekannte Täter in Vereinsheime in Burgberg und Blaichach eingebrochen. Die Polizei prüft jetzt, ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht.

In der Zeit zwischen Mittwoch und Sonntag sind bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim des TSV Burgberg eingedrungen. Dort entwendeten sie der Polizeimeldung zufolge einen Geldbetrag im unteren dreistelligen Bereich. Vor Ort konnten die Beamten mehrere Spuren sichern, die nun ausgewertet werden müssen. Ob eventuell ein Tatzusammenhang zum Einbruch in ein Vereinsheim in Blaichach besteht, ist derzeit noch Bestandteil der Ermittlungen.

Eingetretene Türen und geklautes Bargeld in Blaichach

In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag drangen vermutlich mehrere Täter in das Vereinsheim vom TSV Blaichach in der Schützenstraße ein. Der Einbruch ereignete sich laut Polizei zwischen 19:00 Uhr bis 02:30 Uhr. Um in das Gebäude zu kommen traten die Täter eine Holztür ein. Im Gebäude wurde dann eine weitere Holztüre eingetreten und Bargeld geklaut. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei Immenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 08323/96100 bei der Polizei melden.