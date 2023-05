Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen sind unbekannte in ein Schulgebäude Am Sonneneck in Kaufbeuren eingebrochen. Neben Bargeld aus einem Tresor nahmen die Täter auch mehrere Laptops und Tablets mit.

Weil die Geräte von Schülern und Lehrern der Förderschule im Unterricht genutzt werden, ist der Verlust der Tablets und Laptops besonders ärgerlich. Die Polizei Kaufbeuren hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen.

Wer hat etwas gesehen?

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Am Sonneneck" beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 08341/933-0 bei der Polizei melden.