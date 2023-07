Unbekannte brachen in der Nacht auf Montag in das Jugendhaus in Sonthofen ein. Dort machten sie es sich dann gemütlich.

Reinigungskräfte stellten am Montagmorgen fest, dass Einbrecher in der Nacht in das Jugendhaus in Sonthofen eingebrochen sind. Wie die Polizei berichtet, verwüsteten die Unbekannten die Inneneinrichtung und bedienten sich an den Lebensmitteln.

Polizei entdeckt nach Einbruch in Jugendhaus in Sonthofen leere Bierflaschen und Pizzareste

Dabei hatten die Einbrecher offenbar keine Eile, das Jugendhaus schnell wieder zu verlassen. Ganz im Gegenteil. Leere Bierflaschen und Reste einer Pizza, die die Täter dort gebacken hatten, deuten darauf hin, dass es sich die Einbrecher dort wohl gemütlich gemacht hatten. Außerdem stahlen sie mehrere Lebensmittel.

Mit ihrer Aktion richteten die Einbrecher jedoch einigen Schaden an. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 6.000 Euro.