Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in zwei Einfamilienhäuser im Unterallgäu eingebrochen. Unter anderem entwendeten sie einen Tresor mit einer hohen Summe Bargeld.

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen sind unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus bei Lachen eingestiegen. Die Täter hebelten zunächst eine Balkontür auf und durchwühlten sämtliche Zimmer des Hauses. Dabei entwendeten sie zwei Uhren und entkamen dann unerkannt.

Einbruch in Lachen: Sachschaden an Balkontür

Bei dem Einbruch entstand an der Balkontür ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Kripo Memmingen ermittelt und bittet um Hinweise an die Telefonnummer 08331/1000. Die Tatzeit liegt zwischen 21 Uhr am Abend und 6:30 Uhr am Morgen, so die Polizei weiter.

Mindelheim: Einbrecher nehmen Tresor mit und machen Beute

Auch in Mindelheim sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Georgenstraße eingestiegen. Die Tat geschah am Donnerstagmorgen zwischen 5 Uhr und 8:45 Uhr. Laut Polizei nahmen die Verbrecher dabei einen Tresor mit. In diesem befand sich ein hoher fünfstelliger Betrag, so die Polizei. Zum Abtransport müssen die Täter ein Fluchtfahrzeug verwendet haben. Zudem beschädigten sie ein Fenster. Dabei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Hausbewohner waren zum Tatzeitpunkt nicht zuhause.

Polizei findet aufgetrennten Tresor in Waldstück

Noch während der Aufnahme des Einbruchs meldeten Zeugen gegen 8:45 Uhr in der Nähe der Anschlussstelle Buchloe-West an der A96 zwei oder drei verdächtige Personen in einem Waldgebiet. Dort fand die Polizei dann auch den gestohlenen Tresor. Die Täter hatten diesen aufgetrennt und waren mit dem Inhalt entkommen.

Einbruch in Mindelheimer Einfamilienhaus: Wer hat etwas gesehen?

Die Kripo Memmingen bittet auch in diesem Fall um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Georgenstraße in Mindelheim oder im Bereich der Anschlussstelle Buchloe-West wahrgenommen haben, sollen sich melden.