Zwischen 02:00 Uhr und 12:00 Uhr am Samstag ist die Türe der Kirche am Kirchplatz in Heimenkirch von einem unbekannten Täter mit Eiern beworfen worden. Am Boden vor der Kirchentüre konnten noch Eierschalen vorgefunden werden.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 08381/92010 bei der Polizei zu melden.