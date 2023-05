Die Kriminalpolizei Ravensburg sucht Zeugen, nachdem am Samstag, den 13. Mai Unbekannte mehrere Orte im Stadtgebiet mit Graffiti beschmiert haben. Unter anderem hatten die Täter Hakenkreuze aufgesprüht.

Die Täter beschmierten der Polizei zufolge unter anderem an der Veitsburg und dem Mehlsack sowie an anderen Gebäuden entlang des Philosophenwegs und darüber hinaus auch in der Weinbergstraße und der Bahnhofsunterführung mit diversen Zeichen mit auffallend blauer Farbe.

Polizei geht von größerer Gruppe aus

Dabei sprühten die Täter unter anderem auch zwei Hakenkreuze auf. Der Schaden, der durch die Schmierereien in der Stadt entstand, wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass eventuell eine größere Gruppe von der Veitsburg über den Philosophenweg in Richtung Bahnhof gezogen ist und dabei die Graffitis angebracht hat.

Zeugen, die Hinweise auf die Schmierfinken geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 07541/701-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen.