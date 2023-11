Unangenehme Folgen hatte eine private Fahrstunde für ein Ehepaar in Kempten. Die Polizei hatte die Frau am Mittwoch ohne Führerschein am Steuer erwischt. Jetzt droht ein Ermittlungsverfahren.

Am Mittwoch beobachteten Polizisten, wie eine Frau auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Steufzgen offensichtlich Fahrübungen durchführte. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war.

Ohne Führerschein auf öffentlichem Gelände

Ihr Ehemann saß auf dem Beifahrersitz und gab ihr privaten Unterricht. Bei dem Parkplatz handelte es sich der Polizei zufolge allerdings um einen öffentlichen Verkehrsgrund. Daher mussten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren und Ermöglichen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis einleiten.