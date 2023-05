Ein 55-jähriger Mann hat sich nach einem üblen Maischerz in Fulgenstadt bei Bad Saulgau verletzt. Unbekannte hatten ein Gitter geklaut.

Laut Polizei hat sich ein 55 Jahre alter Mann am frühen Montagmorgen vor seiner Haustüre in Fulgenstadt verletzt. Unbekannte hatten sich in der Mainacht einen üblen Scherz erlaubt und das Gitter eines Lichtschachts vor der Tür entfernt. Als der 55-Jährige am Morgen das Haus verließ, stürzte er in das Loch und verletzte sich. Die Polizei Bad Saulgau ermittelt nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise.