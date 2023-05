Schwer verletzt wurde am Sonntagabend ein 17-jähriger Motorradfahrer und seine Mitfahrerin bei einem Unfall nahe Stiefenhofen.

Motorradfahrer will Auto in einer Kurve nahe Stiefenhofen überholen

Der 17-jährige Motorradfahrer war laut Polizei auf dem Weg von Wolfsried nach Stiefenhofen (Landkreis Lindau), als er in einer Kurve ein Auto überholen wollte. Doch während der Jugendliche noch mitten im Überholen war, kam ihm ein Auto entgegen. Das Motorrad krachte frontal mit dem Auto zusammen, beide fingen anschließend Feuer. Der Crash war so heftig, dass das Motorrad anschließend gegen das Auto geschleudert wurde, das er zuvor überholt hatte.

Motorradfahrer und 14-jährige Mitfahrerin ziehen sich bei Verkehrsunfall schwerste Verletzungen zu

Der Motorradfahrer und seine 14-jährige Mitfahrerin zogen sich bei dem Verkehrsunfall schwerste Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus. Beide befinden sich mittlerweile außer Lebensgefahr, berichtet die Polizei.

Die beiden Autofahrer wurden jeweils leicht verletzt. Sie wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Im Einsatz war neben der Polizei und des Rettungsdienstes auch die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Fahrzeuge und sperrten die Straße.

Nur wenige Stunden zuvor war es im Oberallgäu auch zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Zweirad und einem Auto gekommen. Ein 85-jährige Mopedfahrer hatte am Pfingstsonntag gegen 16:15 Uhr einem herannahenden Mercedes an der Einfahrt in die Kreisstraße AO19 in Höhe Käsers bei Dietmannsried die Vorfahrt genommen. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Der Mopedfahrer krachte in die rechte Front des Mercedes. Der Senior wurde bei dem Crash tödlich verletzt. Seine Oldtimer-Hercules wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen angrenzenden Acker geschleudert. Von der Maschine riss der Tank ab.