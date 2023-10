Bei einem misslungenen Überholmanöver bei Kammlach ist am Freitag eine Frau verletzt worden.

Am Freitagvormittag hat sich eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2037 bei Kammlach verletzt. Die Autofahrerin wollte einen vorausfahrenden LKW überholen und übersah dabei ein entgegenkommendes Traktor-Gespann. Trotz einem Ausweichmanöver kam es zu einem Zusammenstoß des Autos mit dem LKW und dem Traktor.

20.000 Euro Schaden nach missglücktem Überholmanöver bei Kammlach

Dabei zog sich die Autofahrerin leichte Verletzungen zu. Sie musste von Mitarbeitern des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Unterkammlach und ein Abschleppwagen vor Ort. Der Fahrer des betroffenen LKW soll sich bei der Polizei in Mindelheim melden.