Gleiches Szenario, gleiche Stelle, unterschiedliche Richtungen: Kleintransporter sind auf der A96 bei Mindelheim mit Autos zusammengekracht.

Innerhalb von nicht einmal zwei Stunden wurde die Polizei am Montagvormittag zu zwei Unfällen auf der A96 bei Mindelheim gerufen, die ziemlich gleich abgelaufen sind. An fast gleicher Stelle, einmal in Richtung Lindau und einmal in Richtung München, scherte der Fahrer eines Kleintransporters zum Überholen aus und krachte dabei mit einem Auto zusammen, das von hinten heranfuhr, berichtet die Polizei.

Kleintransporterfahrer achtet beim Überholen nicht ausreichend auf den nachfolgenden Verkehr

Der erste Unfall ereignete sich um kurz vor 07:00 Uhr in Richtung Lindau. Ein 47-jähriger Slowene wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einen Lkw zu überholen. Er übersah allerdings, dass von hinten ein Auto kam. Die Fahrzeuge krachten seitlich zusammen.

Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. Die Polizei kassierte von dem Slowenen für das Bußgeldverfahren, das wohl auf ihn zukommt, eine Sicherheitsleistung im niedrigen dreistelligen Bereich.

90 Minuten kracht es zum zweiten Mal auf der A96 bei Mindelheim

Um 08:30 Uhr musste die Polizei dann erneut zur A96 ausrücken. An fast der gleiche Stelle, dieses Mal aber auf der anderen Fahrspur in Richtung München, war ein 45-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf die Überholspur gefahren, ohne ausreichend auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein 35-Jähriger war dort mit seinem Auto unterwegs. Er konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, so dass beide Fahrzeuge seitlich zusammenkrachten.

Bei dem Crash entstand ein Schaden von etwa 4.500 Euro. Doch beide Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei leitete gegen den 45-jährigen Fahrer ein Bußgeldverfahren ein.

Auch interessant für dich: Langer Stau bis zur Anschlussstelle Erkheim

Fünf Unfälle innerhalb von 30 Minuten auf der A96 bei Memmingen

Fünf Auffahrunfälle innerhalb von 30 Minuten auf der A96 bei Memmingen

Etwa 24 Stunden später hatte die Polizei wieder auf der A96 zu tun, dieses Mal aber weiter westlich. Mitten im Berufsverkehr kam es am Dienstagmorgen zwischen 07:15 Uhr und 07:45 Uhr in Fahrtrichtung Lindau zwischen den Anschlussstellen Erkheim und Memmingen-Ost zu gleich fünf Auffahrunfällen, die aber allesamt unabhängig voneinander passierten.