Am Samstag ist in Kempten ein Jugendlicher überfallen und zusammengeschlagen worden. Der 17-Jährige wollte am Nachmittag von einem der Täter Marihuana kaufen. Der Dealer hatte noch zwei Begleiter dabei, die den Jugendlichen mit einem Messer bedrohten und sein ganzes Geld forderten.

Als der 17-Jährige sich weigerte sein Bargeld herauszugeben, kam es der Polizeimeldung zufolge zu einer Rangelei, bei der der 17-Jährige zu Boden ging. Anschließend traktierte die drei Täter ihr Opfer mit Fußtritten und Schlägen. Der Jugendliche erlitt dabei einer Gesichtsprellung und Abschürfungen sowie eine Schnittverletzung am Finger. Im Klinikum Kempten wurden seine Wunden behandelt.

Polizei findet Täter

Die Täter erbeuteten bei dem Überfall 45 Euro und konnten zunächst flüchten. Polizisten nahmen wenig später einen 16-jährigen Jugendlichen fest. Nachdem der Jugendliche die Tat gestand, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei konnte auch die beiden 17 und 18 Jahre alten Mittäter ermitteln. Die Kripo Kempten durchsuchte am Montag die Wohnungen der Komplizen. Derzeit werten die Ermittler die Spuren und Smartphones der drei Tatverdächtigen aus.