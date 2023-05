Ein überfahrener Dachs hat am Dienstagmorgen bei Roßhaupten zu einem Verkehrsunfall geführt. Dabei ist ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro entstanden.

Laut Polizei kam es am Dienstagmorgen auf der OAL 1 von Seeg in Richtung Roßhaupten zu dem Unfall. Ein 19-jähriger Autofahrer war demnach gerade dabei, ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen. Als er sich bereits neben dem 20-jährigen Überholten befand, scherte dieser auf einmal nach links aus und drückte diesen in das sich links von der Fahrbahn befindliche Feld. Grund hierfür war ein auf der Fahrbahn liegender, überfahrener Dachs, dem der 20-Jährige ausweichen wollte. Dabei übersah er den überholenden Autofahrer. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.