Nach zwei Überfällen auf Tankstellen im Bodenseekreis meldet die Polizei einen Ermittlungserfolg. Der mutmaßliche Täter ist erst 14!

Vergangene Woche hatte ein zunächst unbekannter Täter zwei Tankstellen in Markdorf und Friedrichshafen überfallen. Bereits kurz nach dem zweiten Überfall am Mittwochabend hatte die Polizei aber schon eine heiße Spur. Der Tatverdächtige ist ein 14-jähriger Jugendlicher aus dem Bodenseekreis.

Überfälle in Markdorf und Friedrichshafen: 14-jähriger Tatverdächtiger ist jetzt in Haft

Weitere Ermittlungen erhärteten dann den Verdacht, dass der 14-Jährige für die beiden Taten verantwortlich sein könnte. In der Folge nahmen Beamte den Jugendlichen fest. Ein Haftrichter erließ am vergangenen Freitag dann Haftbefehl, seitdem sitzt der junge Täter in einer Justizvollzugsanstalt.

Raubüberfälle auf Tankstellen am Dienstag und Mittwoch

Der 14-jährige Jugendliche soll am Dienstagabend im Schießstattweg in Markdorf eine Tankstelle betreten haben. Dabei trug er eine Sturmhaube und bedrohte die Kassiererin mit einem Messer. Die Angestellte warf daraufhin allerdings die Geldkassette nach dem Täter, woraufhin dieser ohne Beute die Flucht ergriff.

Täter war mit Messer bewaffnet

Am Mittwochabend soll der 14-jährige dann den Angestellten einer Tankstelle in der Zeppelinstraße in Friedrichshafen mit einem Messer bedroht haben. Nachdem dieser ihm einen dreistelligen Bargeldbetrag ausgehändigt hatte, floh er zu Fuß in Richtung eines angrenzenden Waldstücks. Bereits kurze Zeit später hatte die Polizei einen Zusammenhang der beiden Taten vermutet.