Obwohl sie einige Drinks intus hatte, setzte sich eine 33-jährige in Weißensberg ans Steuer ihres Autos - und baute prompt einen Unfall.

Autofahrerin nimmt Motorradfahrer in Weißensberg die Vorfahrt

Die Autofahrerin wollte laut Polizei am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr in der Kirchstraße in Weißensberg (Landkreis Lindau) abbiegen. Dabei übersah sie aber einen 65-jährigen Motorradfahrer, der Vorfahrt hatte. Das Auto crashte das Motorrad und der Biker stürzte zu Boden. Doch das kümmerte die 33-jährige Autofahrerin offenbar nicht. Sie fuhr einfach weiter. Weil jedoch das Autokennzeichen bekannt war, fuhr die Polizei zu ihrer Wohnung.

Autofahrerin hat keinen Führerschein, dafür aber über zwei Promille intus

Dort stellten die Beamten fest, dass die Frau einiges an Alkohol getrunken hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Frau musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Außerdem stellten sich heraus, dass die 33-Jährige gar keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall an der einer Hand, am Knie und am Rücken verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Sein Motorrad wurde an der Frontscheite beschädigt, das Auto der 33-Jährigen am linken Kotflügel und am Dach. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

Frau und Ehemann müssen mit Strafen rechnen

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht und vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die Frau. Und auch ihr Ehemann muss mit einer Strafe rechnen. Weil er der Halter des Autos ist, kommt auf ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.