Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich Freitagnacht ein Autofahrer in Westendorf geliefert. Er hatte über zwei Promille intus.

Beamte der Polizeiinspektion wollten in der Nacht auf Samstag um 01:45 Uhr einen Autofahrer in Gutenberg bei Westendorf (Ostallgäu) kontrollieren. Doch statt anzuhalten, trat der 24-jährige Fahrer aufs Gas, als er die Polizeistreife sah.

Auto rast mit mehr als 80 km/h durch Ortschaft

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und fuhren dem Auto bis nach Dösingen hinterher. Dabei raste der Autofahrer teilweise mit mehr als 80 km/h durch geschlossene Ortschaften.

Alkoholtest zeigt Wert von über zwei Promille bei Autofahrer an

In der Ortsstraße verlor der 24-Jährige schließlich die Kontrolle über sein Auto und schleuderte in eine Hecke. Als die Polizisten den Unfall aufnahmen, stellten sie fest, dass der Autofahrer stark alkoholisiert war. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über zwei Promille an.

Polizei stellt Führerschein des 24-Jährigen sicher - ihm droht ein Strafverfahren

Es entstand ein Gesamtschaden von 5.000 Euro. Die Polizisten stellten den Führerschein des jungen Mannes vor Ort sicher. Ihm droht ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Letzteres wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft.