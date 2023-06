In Friedrichshafen ist eine E-Scooter-Fahrer am Mittwochabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 44-Jährige war offenbar in betrunkenem Zustand mit seinem Fahrzeug gestürzt und erlitt dabei Verletzungen am Kopf.

Der Unfall ereignete sich gegen 21:30 Uhr am Kreisverkehr Ehlerstraße/Goethestraße. Zeugen berichteten der Polizei, das der 44-Jährige mit seinem E-Scooter vom Gehweg über den Bordstein auf die Straße fahren wollte. Dabei sei der Mann dann schwer gestürzt.

Mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus

Der Rettungsdienst brachte den E-Scooter-Fahrer mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Weil es bei der Unfallaufnahme Anzeichen für Alkoholeinwirkung gab, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme bei dem 44-Jährigen an.