Viel zu tun hatte die Polizei Sonthofen von Freitagmittag bis Sonntagmittag, weil die B308 zwischen Sonthofen und Bad Hindelang komplett gesperrt war. Innerhalb weniger Stunden, in denen die Beamten die „Schleichwege“ in Richtung Bad Hindelang kontrollierten, entstanden rund 2.500 Euro an Bußgeldern.

Eine Umfahrung der B03 war über Wertach und Oberjoch möglich. Doch vielen Autofahrern war dieser Weg wohl zu weit. Sie nutzten einen der wenigen "Schleichwege" nach Bad Hindelang. Doch die Polizei war darauf vorbereitet. "Innerhalb weniger Stunden wurden über 50 PKW-Lenker mit einem Bußgeld von 50 Euro verwarnt", so Robert Schmidt von der Polizei Sonthofen.

Robert Schmidt und seine Kollegen, kontrollierten die Schleichwege rund um die gesperrte B308. Benjamin Liss

Kein Rückzug möglich

Ein Großteil der Fahrzeuge kam von Tiefenbach über Reckenberg und dann nach Vorderhindelang, wo die Beamten der Polizei Sonthofen auf die Fahrzeuge warteten. Ein Entziehen der Strafe war nicht möglich, immer wieder blockierten nachfolgende Fahrzeuge einen "Rückzug" beim Erblicken der Beamten. Auch am kommenden Wochenende wird die Polizei wieder verstärkt die Schleichwege rund um die gesperrte B308 zwischen Sonthofen und Bad Hindelang kontrollieren und Bußgelder verhängen.