Den Gegenverkehr gefährdet hat ein Autofahrer am Samstagabend bei Salem am Bodensee. Der Mann geriet immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Später stellte sich heraus: Er hatte über vier Promille Alkohol intus.

Ein schwer alkoholisierter Autofahrer wurde am Samstagabend bei Salem am Bodensee (Bodenseekreis in Baden-Württemberg) zur Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei Überlingen wurde verständigt, weil der 35-jährige Autofahrer anderen Verkehrsteilnehmern durch seine unsichere Fahrweise auffiel und mit seinem Opel Corsa immer wieder auf die Gegenfahrbahn geriet.

Mann fährt in Salem mit über 4 Promille Auto

Als die Polizei vor Ort eintraf, hatte der Mann sein Auto schon abgestellt. Der 35-Jährige musste einen Atemalkoholtest machen und die Beamten staunten nicht schlecht, als sie das Ergebnis vorlag: Der 35-Jährige hatte über 4,2 Promille Alkohol intus!

Ab 4 Promille besteht akute Lebensgefahr

Andere wären bei einer so hohen Alkoholisierung bereits tot. Denn ab diesem Wert besteht akute Lebensgefahr! Lähmungen treten auf, ebenso wie unkontrollierte Ausscheidungen. Der Betrunkene kann sein Bewusstsein verlieren und sogar ins Koma fallen. Bei ihm kann die Atmung aussetzen, was letztendlich zum Tod führt. Dass sich der Mann auf den Beinen halten und sogar noch Auto fahren konnte, spricht dafür, dass er an reichlichen Alkoholkonsum gewöhnt ist.

Mann muss Blutprobe in Klinik abgeben - Polizei stellt Führerschein sicher

Der Mann musste die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein des 35-Jährigen behielten die Polizisten ein. Den Autofahrer erwarten nun straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer insbesondere in der Bodenseestraße in Salem-Mimmenhausen, in der Bahnhofstraße in Richtung Neufrach und auf der L 204 zwischen Neufrach und Salem-Stefansfeld durch die unsichere Fahrweise des Autofahrers gefährdet wurden, soll sich unter der Telefonnummer 07551/8040 mit der Polizei in Verbindung setzen.