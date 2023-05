Tief ins Glas geschaut hatte ein 53-jähriger Lkw-Fahrer bevor er sich am Freitag hinters Steuer seines Sattelzugs gesetzt hatte. Der Mann hatte über 2,5 Promille intus, als er bei Appendorf (Landkreis Biberach) von der B30 abkam und in die Leitplanke krachte.

Der Sattelzug war gegen 14 Uhr auf der B30 in Richtung Ravensburg unterwegs, als er 53-jährige Fahrer auf Höhe Appendorf nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Leitplanke landete. Doch das hielt den Lasterfahrer nicht davon ab weiterzufahren. Erst an einer Einmündung, die in Richtung Unteressendorf führt, war seine gefährliche Fahrt zu Ende. Denn dort kam der Sattelzug erneut von der Straße ab und überfuhr einen hohen Bordstein. Dabei rissen die Luftleitungen am Lkw ab, so dass er nicht mehr weiterfahren konnte.

Lkw-Fahrer kann sich kaum noch auf den Beinen halten

Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Doch das war nicht das einzige Indiz. Der 53-Jährige hatte auch Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Dass er nicht mehr fahrtauglich war, bestätigte schließlich ein Alkomattest. Zur genauen Ermittlung des Alkoholgehaltes musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Fest stand, dass er mit über 2,5 Promille unterwegs war.

Weil der Mann aus dem Ausland stammt und keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro hinterlegen. Die brachte der Firmenchef auf.

Schaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro

Verletzt wurde niemand. An dem Lkw und Sattelauflieger entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.500 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Den Schaden an den Leitplanken und der Flur schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro.

In diesem Zusammenhang betont die Polizei: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Das gelte insbesondere für Verkehrsteilnehmer, die betrunken auf einem Gehweg fahren. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt dazu, dass Fahrer Geschwindigkeiten und Entfernungen falsch einschätzen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination und enthemmt.