Um an seinen vermeintlichen Gewinn zu kommen, hat ein 74-Jähriger aus Bad Wörishofen Geschenkkarten gekauft - und dabei viel Geld verloren.

Am Samstagnachmittag rief ein Betrüger einen 74-jährigen Mann in Bad Wörishofen an. Dieser gaukelte dem Unterallgäuer vor, dass er bei einem Gewinnspiel viel Geld gewonnen habe, berichtet die Polizei. Um den Gewinn ausbezahlt zu bekommen, müsste er aber sogenannte Geschenkkarten kaufen und die Gutscheincodes darauf telefonisch übermitteln.

74-Jähriger aus Bad Wörishofen übermittelt Gutscheincodes im Gesamtwert von 12.250 Euro

Anschließend erhielt der 74-Jährige immer wieder solche Anrufe und übermittelte über einen längeren Zeitraum Gutscheincodes im Gesamtwert von 12.250 Euro.

Der Verkäufer, der dem Unterallgäuer die Gutscheine verkauft hatte, kam die Sache seltsam vor. Deshalb verständigte er die Polizeiinspektion Bad Wörishofen. Bei dem Vorfall handelt es sich laut Polizei um eine bekannte Betrugsmasche.