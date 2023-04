Als im Jahr 1990 ein Wohnhaus in der Füssener Straße in Kempten in Flammen aufging, verlor ein fünfjähriger Junge sein Leben. Kurz darauf tauchte ein Schreiben einer "Anti-Kanaken-Front Kempten" auf, die sich zu dem Brandanschlag bekannte. 2020 nahm die Polizei die Ermittlungen wieder auf - doch ohne Erfolg. Wer für den Anschlag verantwortlich ist und wie es zu dem Brand kam, ist weiterhin unklar. Deshalb hat die Polizei die Ermittlungen nun eingestellt.

Am 17. November 1990 brach in den frühen Morgenstunden ein Feuer in einem zweistöckigen Wohnhaus in der Füssener Straße in Kempten aus, in dem sich 26 Menschen befanden. Viele von ihnen konnten sich nur mit einem Sprung aus den Fenstern im ersten bzw. zweiten Stock retten. Dabei verletzten sie sich zum Teil erheblich. Für einen fünfjährigen Jungen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er erlitt eine so schwere Rauchvergiftung, dass er im Krankenhaus starb.

Bekennerschreiben geht bei Allgäuer Zeitung ein

Die sechs Wohnungen in dem Haus waren an türkische Familien und einzelne Personen vermietet. Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer im ersten Obergeschoss aus, breitete sich über die Holztreppe vom ersten in den zweiten Stock des Hauses und in beiden Stockwerken bis zu den südlichen Wohnungen aus. Dabei entwickelte sich starker Rauch. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Etwa zwei Wochen später ging am 3. Dezember 1990 ein Brief bei der Allgäuer Zeitung in Kempten ein, in dem sich eine "Anti-Kanaken-Front Kempten" zu dem Brandanschlag bekannte.

Polizei nimmt nach Pressebericht Ermittlungen wieder auf

Die Polizei versuchte, die Täter zu ermitteln - jedoch erfolglos. Deshalb stellte die Staatsanwaltschaft Kempten im August 1992 die Ermittlungen ein. 28 Jahre lang ruhte der Fall - bis zum Jahr 2020. Dann griff die Presse den Fall auf, fragte bei der Polizei nach und berichtete auch über andere Brandstiftungen in den 1990er Jahren. Daraufhin nahm die Staatsanwaltschaft Kempten (Allgäu) im Oktober 2020 die Ermittlungen wieder auf. Die Polizei ermittelte wegen Mordverdachts an dem fünfjährigen Jungen und des versuchten Mordes in 25 Fällen an den weiteren Hausbewohnern.

Weil rechtsextremistische Motive hinter dem Anschlag stecken könnten, übernahm die Generalstaatsanwaltschaft München (ZET) das Verfahren. Die Kriminalpolizeiinspektion richtete daraufhin eine Sonderkommission (Soko) ein. Die 17 Ermittlerinnen und Ermittlern der Soko rollten die Ermittlungen komplett neu auf. Sie vernahmen mehr als 300 Zeugen, darunter die damaligen Hausbewohner, die noch leben, sowie Polizisten, Feuerwehr- und Rettungskräfte, die damals am Einsatz beteiligt waren, sowie ehemalige Nachbarn.

BLKA erstellt neues Brandgutachten

Das Bayerische Landeskriminalamt erstellte ein neues Brandgutachten unter Berücksichtigung sämtlicher Erkenntnisse und glich den Fall mit ähnlichen Branddelikten in Bayern, insbesondere im Allgäu, in den 1990er Jahren ab. Die Polizei ging nach eigenen Angaben allen denkbaren Ermittlungsansätzen nach, insbesondere auch solchen, die auf einen rechtsextremistischen Hintergrund der Tat hindeuteten.

Die Beamten überprüfte das Bekennerschreiben auf seine Echtheit. Außerdem suchte die Polizei in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ nach Zeugen. Obwohl die Polizei nach eigenen Angaben intensiv und akribisch ermittelte, konnten sie weder einen Tatverdächtigen ermitteln noch die Brandursache klären.

Keine Belege für eine Gruppe "Anti-Kanaken-Front Kempten"

Auch die Ermittlungen mit Blick eines möglichen rechtsextremistischen Tathintergrunds einschließlich einer bundesweiten Überprüfung des Bekennerschreibens verliefen ergebnislos. Die Beamten konnten weder Hinweise auf den Verfasser des Schreibens noch Belege finden, dass es die Gruppe „Anti-Kanaken-Front Kempten“ tatsächlich gibt. Die Polizei überprüften nach eigenen Angaben in enger Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz Menschen, die einen Bezug zum Allgäu und zur dortigen "Rechten Szene" hatten. Doch das brachte keine weiterführende Hinweise.

Der Vergleich mit anderen Branddelikten in Bayern ergab ebenfalls keine Zusammenhänge, die darauf hindeuten, dass der Brand in Kempten Teil einer (rechtsextrem motivierten) Brandstiftungsserie gewesen sein könnte.

War es eine fahrlässige Brandstiftung?

Aufgrund des ersten Brandgutachtens bestand der Verdacht, dass ein Unbekannter im Treppenhaus vorsätzlich einen Brandbeschleuniger ausgekippt hatte. Doch das bestätigten die Ermittlungen nicht "mit der erforderlichen Gewissheit", heißt es im Polizeibericht. Die Polizei konnten bereits nicht klären, ob es sich bei dem mutmaßlich im Treppenhaus ausgebrachten Brandbeschleuniger um Benzin oder Heizöl handelte. Die Bewohner des Hauses heizten mit Heizöl. Vor jeder Wohnung befanden sich Heizölkanister bzw. Ölkannen, mit denen die Bewohner das Heizöl in ihre Wohnungen transportieren konnten. Deshalb könnte auch eine fahrlässige Brandstiftung zu dem Feuer geführt haben. Zu diesem Ergebnis kommen die Ermittlungen insbesondere auch nach einer Zeugenaussage. Eine fahrlässige Brandstiftung wäre aber bereits verjährt.