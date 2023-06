Bei einer Verkehrskontrolle in Kaufbeuren hat die Polizei in der Nacht auf Samstag einen Mann mit Alkohol am Steuer erwischt. Wie sich herausstellte, wurde der Mann sogar per Haftbefehl gesucht.

Der Polizei zufolge wurde der Mann im Stadtgebiet Neugablonz wegen seiner auffälligen Fahrweise angehalten. Ein Alkoholtest ergab bei dem 46-Jährigen einen Wert von knapp einer Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt.

Autofahrer hinter Gittern

Bei der weiteren Überprüfung des Fahrers fanden die Beamten heraus, das er per Haftbefehl gesucht wurde. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass der Mann einen gefälschten Führerschein hatte. Der 46-Jährige wurde dann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zusätzlich brachte ihn seine Trunkenheitsfahrt noch eine Bußgeldanzeige ein.