In Marktoberdorf ereignete sich am Dienstag ein schlimmer Unfall. Ein Kleintransporter überrollte dort ein vier Jahre altes Kind.

Am Dienstagnachmittag wollte der 22-jährige Fahrer eines Paketdienstes in Marktoberdorf von einem Parkplatz aus auf die Eberle-Kögel-Straße fahren. Dabei missachtete er laut Polizei den Vorrang eines vierjährigen Jungen, der zusammen mit seiner Familie auf dem Fußweg in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Kleintransporter erfasst und überrollt in Marktoberdorf vier Jahre altes Kind

Während die Familie des Jungen noch an dem wartenden Kleintransporter vorbeilaufen konnte, wurde der vierjährige Sohn, der unmittelbar hinter seiner Familie lief, von dem anfahrenden Fahrzeug erfasst und überrollt. Der Vierjährige musste von seinem Vater unter dem Kleintransporter herausgezogen werden, berichtet die Polizei.

Junge mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Der Junge wurde vom Rettungsdienst und einem hinzugerufenen Notarzt vor Ort versorgt. Da aufgrund des Unfallgeschehens von schweren Verletzungen bei dem Kind auszugehen war, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Gegen den 22-jährigen Unfallverursacher leiteten die Polizeibeamten ein Verfahren wegen des Verdachts der Fahrlässigen Körperverletzung ein.