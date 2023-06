Am Sonntagvormittag ist in der Gemeinde Thüringen in Vorarlberg ein 26-jähriger Mann während einer Traktorpulling-Veranstaltung unter seinem Fahrzeug eingeklemmt worden.

Die Traktorpulling-Veransaltung fand während des Oldtimertreffens in Thüringen statt. Beim Zurückziehen des leeren "Pullingschlitten" an die Startlinie kam es dann zu einem Unfall. Nach Angaben der österreichischen Polizei grub sich der "Pullingschlitten" wegen einer Geländewölbung so tief in die Erde ein, dass die Vorderachse des ziehenden Traktors in die Höhe stieg und über die Hinterachse umkippte.

Unter Traktor eingeklemmt

Dabei wurde der 26-jährige Fahrer unter dem Traktor eingeklemmt. Er konnten von den umstehenden Personen geborgen werden. Der 26-Jährige kam ins Krankenhaus Feldkirch. Über die Schwere der Verletzung macht die Polizei keine Angaben. Der verunfallte nur leicht beschädigte Traktor wurde von der Feuerwehr geborgen.

Beim Traktorpulling wird ein mit Gewichten beladener Wagen an ein Zugfahrzeug angehängt. Das Zugfahrzeug muss dann den Wagen möglichst weit ziehen.