Am Donnerstagabend ist ein Traktorfahrer in Markdorf (Bodenseekreis) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 19-Jährige war gegen 22:00 Uhr mit dem Traktor-Gespann, das mit Heuballen beladen war, auf einem leicht abschüssigen Grundstück unterwegs. Plötzlich kippte der Traktor um.

Der junge Mann wurde im Fahrerhaus eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Warum der Traktor umgekippt ist, ist laut Polizei noch unklar.

Schaden von knapp 12.000 Euro

Bei dem Unfall entstand am Traktor und am Anhänger ein Gesamtschaden von knapp 12.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Markdorf half bei der Bergung des Fahrzeugs. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern der Polizei zufolge noch an.