Schreckliche Szenen haben sich am Dienstagabend in Hannover abgespielt: Eine schwer verletzte Frau flüchtet sich auf die Straße und bricht zusammen. Passanten eilen ihr zu Hilfe - doch die junge Frau stirbt.

Beziehungsstreit eskaliert in Hannover - Mann sticht mehrfach auf Freundin ein

Die 21-Jährige wurde offenbar Opfer eines Beziehungsstreits, der eskaliert ist, berichtet die Polizei. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover hatte sich die junge Frau mit ihrem gleichaltrigen Freund in ihrer Wohnung im Stadtteil Vahrenwald gestritten. Die Emotionen kochten derart hoch, dass der Mann wohl vollkommen die Kontrolle verlor. Er soll zu einem Messer gegriffen und mehrfach auf seine Freundin eingestochen haben.

Frau bricht auf Straße zusammen - Passanten leisten Erste Hilfe

Trotz ihrer schwersten Verletzungen gelang es der 21-Jährigen aus der Wohnung und auf die Straße zu flüchten, wo sie schließlich zusammenbrach. Mehrere Passanten eilten zu ihr und leisteten Erste Hilfe bis der Notarzt eintraf und die medizinische Versorgung übernahm. Doch trotz aller Bemühungen starb die 21-Jährige an ihren Verletzungen.

Polizei entdecken schwer verletzten Freund in Wohnung

Die Polizisten stießen anschließend in der Wohnung der Frau auf den Freund der 21-Jährigen. Der war durch die Messerstiche ebenfalls schwer verletzt. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der 21-Jährige wurde noch in der Nacht notoperiert. Sein Zustand ist nach Angaben der Polizei stabil. Die Beamten fanden die mutmaßliche Tatwaffe und stellten sie sicher.

Die Beamten ermitteln nun wegen Totschlags. Das Strafgesetzbuch sieht für Totschlag eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren vor. In besonders schweren Fällen müssen Täter mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe rechnen.

