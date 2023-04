Am Samstagnachmittag haben Angehörige ein Ehepaar in Altenstadt (Landkreis Neu-Ulm) tot in deren Haus gefunden. Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass das Ehepaar gewaltsam zu Tode kam.

Nach Angaben der Polizei hatten Angehörige des Ehepaares am Samstagnachmittag versucht, die beiden zu erreichen. Als ihre Versuche erfolglos blieben, schauten sie in der Wohnung des Ehepaares nach und fanden beide leblos auf.

Die ersten Ermittlungen vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der KPI Memmingen. "Aufgrund der Auffindesituation gehen die Ermittler von einem gewaltsamen Tod des 70-jährigen Mannes und seiner 55-jährigen Ehefrau aus", heißt es im Polizeibericht. "Die genauen Umstände sowie mögliche Hintergründe sind Gegenstand der umfangreichen, aktuellen Ermittlungen in alle Richtungen." Die Kripo Neu-Ulm habe hierfür eine personalstarke Ermittlungsgruppe gebildet.