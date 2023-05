Auf dem Rastplatz Zirl-Inzing der A12 in Tirol wird ein Toter mit Stichverletzungen in einem Lastwagen gefunden. Was passiert ist, ist noch unklar. Allerdings hat die Polizei einen Mann festgenommen.

Am Sonntagmorgen, gegen 6:30 Uhr, geht bei der Polizei eine Meldung ein: Laut Polizei wurden die Beamten verständigt, dass auf dem ASFINAG-Rastplatz Zirl-Inzing der A12-Inntalautobahn ein Lastwagen mit polnischem Kennzeichen abgestellt sei. Dessen Fahrzeugtüre würde offen stehen. An der Türe, wie auch am Boden würde sich Blut befinden.

Toter Mann mit Stichverletzungen

Als die Beamten eintreffen und nachsehen, finden sie in dem Lastwagen einen toten Mann mit mehreren Stichverletzungen am Oberkörper. Bei dem Toten handelt es sich um einen 35-jährigen polnischen Mann.

Hat sich der getötete Mann mit einem anderen LKW-Fahrer zum Trinken getroffen?

Aufgrund der Spurenlage nahm die Polizei anschließend einen 36-jährigen Polen vorläufig fest. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte es sich bei den beiden Männern um zwei Fahrer von LKW handeln, die sich gestern an dem Parkplatz getroffen und in den Abend- und Nachtstunden Alkohol getrunken haben.

Ermittlungen: Genauer Tathergang noch unklar

Der weitere Verlauf des Abends – insbesondere der Tathergang - ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Spurensicherung des LKA vor Ort wurde mittlerweile abgeschlossen. Die Vernehmungen sind noch im Gange. Die Obduktion des Opfers im Auftrag der Staatsanwaltschaft ist für den 8. Mai 2023 geplant.