In Vachendorf (Landkreis Traunstein) ist am Freitag ein Mann bei Waldarbeiten tödlich verletzt worden. Der 27-Jährige wurde von einem Baumstamm erschlagen.

Gegen 17.30 Uhr war der Arbeiter gemeinsam mit einem Kollegen in einem Waldstück mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Der Polizei zufolge fiel dabei ein größerer, knapp vier Meter hoher, Baumstamm seitlich um und traf dabei den 27-Jährigen aus Traunstein.

Im Krankenhaus verstorben

Ein Rettungshubschrauber brachte den Arbeiter mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Verletzungen waren jedoch so schwer, dass der 27-Jährige am Samstagnachmittag leider verstarb.

Polizei geht von Unfall aus

Die Kriminalpolizei Traunstein hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Bisher gehen die Ermittler von einem tragischen Forstunfall ohne Fremdverschulden aus.