In Baisweil kam es am Montag zu einem tödlichen Unfall. Ein Mann starb dort, als er gerade mit dem Verladen von Heuballen beschäftigt war.

Das Unglück nahm am Montagvormittag seinen Lauf: In Lauchdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Baisweil war ein 69-jähriger Mann in den frühen Morgenstunden allein mit dem Verladen von Heuballen im Heustock seines landwirtschaftlichen Anwesens beschäftigt, berichtet die Polizei. Nach derzeitigem Stand der zuständigen Berufsgenossenschaft und der Kriminalpolizei Kaufbeuren kippte ein Heuballen von einem Stapel, als der Mann gerade den Heustock betrat.

Tödlicher Betriebsunfall in Baisweil: Heuballen trifft Mann so schwer, dass er vom Heustock stürzt

Der Heuballen erfasste den Senior. Der 69-Jährige stürzte deshalb von seinem Heustock mehrere Meter hinunter in die Tiefe. Durch den Sturz erlitt er schwerste Kopfverletzungen.

Angehörige finden den 69-Jährigen - Rettungdienst kann nichts mehr tun

Angehörige fanden den 69-Jährigen erst später. Sie riefen sofort den Rettungsdienst. Doch es war zu spät. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod feststellen. Neben einer Streife der Polizeiinspektion Kaufbeuren, welche die Erstermittlungen vor Ort durchführte, war auch die Feuerwehr Lauchdorf vor Ort. Angehörige wurden durch ein Kriseninterventionsteam versorgt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kaufbeuren in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Kempten geführt.