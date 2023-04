Ein tragischer Unfall hat sich am Sonntag in Vorarlberg ereignet. Ein deutscher Skifahrer war abseits der Piste unterwegs, stürzte dort kopfüber in den Schnee und blieb stecken.

Am Sonntag waren drei Skifahrer im Skigebiet Damüls in österreichischen Bundesland Vorarlberg unterwegs, als sich ein tragischer Unfall ereignete. Wie die Polizei berichtet, fuhren die drei Variantenfahrer, die gut ausgerüstet waren, um 12:21 Uhr abseits der Piste im freien Skigelände zwischen den Pisten Nummer vier und der Skiroute Nummer fünf einen Hang hinunter. Anschließend wollten sich die Drei an der Talstation Hasenbühel treffen, so hatten sie es vereinbart, berichtet die Vorarlberger Polizei.

68-Jähriger erscheint nicht am Treffpunkt

Doch einer der Skifahrer kam am vereinbarten Treffpunkt nicht an. Die beiden anderen machten sich daraufhin zusammen mit einem weiteren Skifahrer auf die Suche nach dem Vermissten.

Skifahrer finden Verunglückten leblos im Schnee liegen

Mit Hilfe eines Suchgeräts, mit dem man nach Lawinenverschütteten sucht, fanden sie den 68-Jährigen schließlich am Fuß einer ca. zehn Meter hohen und steilen Geländekante leblos im Schnee liegen. Der Mann, der in Thüringen wohnt, war dort bei starkem Schneefall und schlechter Sicht kopfüber in die durchfeuchtete Schneedecke gestürzt und steckengeblieben. Aus eigener Kraft hatte er sich nicht aus seiner misslichen Lage befreien können.

Reanimation bleibt erfolglos

Alle Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Nach Angaben der Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch gab deshalb den Leichnam zur Bestattung frei.

Viele tödliche Skiunfälle in diesem Winter

In diesem Winter verloren bereits zahlreiche Skifahrer bei Unfällen in den Alpen ihr Leben. So verunglückte im Februar ein 19-jähriger Skifahrer im Tannheimer Tal tödlich, als er am Neunerköpfle von der Piste abkam und in einen angrenzenden Wald stürzte. Mitte März starb ein 27-jähriger Skifahrer in Ischgl, nachdem er mit einem anderen Skifahrer und anschließend mit einem Wegweiser zusammengekracht ist. Auch für diesen jungen Mann kam jede Hilfe zu spät.