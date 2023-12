Ein tödlicher Unfall hat sich in der Nacht auf Samstag bei Traitsching ereignet. Auf der B20 kam es zum Frontalcrash. Zwei Menschen starben, fünf wurden schwer verletzt.

Ein 27-jähriger Autofahrer war laut Polizei in der Nacht auf Samstag auf der B20 unterwegs, als er aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenspur geriet. Mit ihm im Wagen saßen zwei Menschen im Alter von 39 und 37 Jahren.

Autos krachen frontal auf der B20 bei Traitsching zusammen

Das Auto des Mannes prallte bei Traitsching (Landkreis Cham in der Oberpfalz) frontal mit dem Auto eines 59-Jährigen zusammen. Dieser war mit drei Menschen im Alter von 34, 53 und 54 Jahre unterwegs. Der Aufprall war so heftig, dass das Heck des jüngeren Autofahrers auf der Leitplanke zum Stehen kam.

Zwei Menschen sterben bei Frontalcrash, fünf werden schwer verletzt

Bei dem Unfall wurden zwei Menschen im Alter von 53 und 54 Jahren so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starben. Fünf weitere Menschen wurden mit schweren Verletzungen in Kliniken gebracht, wie die Polizei mitteilte.