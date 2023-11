Ein 33 Jahre alter Mann ist in Schwendau mit seinem Paragleiter abgestürzt und gestorben. Er stürzte aus über 100 Metern auf den Boden.

Der 33-jähriger Österreicher unternahm am Donnerstag gemeinsam mit einem Kollegen eine Hike&Fly-Tour. Die Beiden starteten dazu im Bereich des Landeplatzes neben der Horbergbahn in Schwendau. Nachdem die Männer gegen 14:20 Uhr auf einer Seehöhe von ca. 1.120m den Startplatz "Perler" in Hippach/Hochschwendberg erreicht und die Flugvorbereitungen abgeschlossen hatten, flogen sie der Polizei zufolge mit ihren Gleitschirmen wieder in Richtung Landplatz neben der Horbergbahn in Schwendau.

Paragleiter stürzt aus 00 bis 150 Metern ab - Mann (33) kommt ums Leben

Während eines Flugmanövers in einer Höhe von ca. 100 bis 150 Metern über dem Landeplatz klappte aus bisher nicht bekannter Ursache plötzlich der Paragleitschirm des 33-Jährigen zusammen und konnte nicht mehr geöffnet werden. In weiterer folge stürzte der Mann samt dem Fluggerät gegen 15.30 Uhr auf eine neben dem Landeplatz befindliche Wiese ab zu zog sich tödliche Verletzungen zu.