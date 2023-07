Bergunfall in der Höllentalklamm bei Grainau endet tödlich: Ein Mann ist am Stangensteig unterwegs, als er in die Klamm stürzt. Er schlägt fast direkt neben zwei Wanderern auf. Trotzdem kommt jede Hilfe zu spät.

In der Höllentalklamm in Grainau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) hat es am Mittwoch (5.Juli) einen tödlichen Bergunfall gegeben. Ein 65-jähriger Mann aus Nierstein beging an diesem Tag den Stangensteig in Grainau, der oberhalb der Höllentalklamm entlangführt, berichtet die Polizei. Der Bergsteiger war wohl über die Klamm aufgestiegen und befand sich bereits auf dem Rückweg zum Wanderparkplatz, an dem sein Auto stand, als es passierte: Der Mann stürzte.

Wanderer sehen Mann in die Höllentalklamm bei Grainau stürzen

Zwei Wanderer, die auf dem Weg zur Höllentaleingangshütte waren, mussten das Unglück miterleben. Die beiden waren gegen 12:25 Uhr in der Klamm unterwegs, als der 56-Jährige abstürzte. Die Wanderer sahen mit an, wie der Bergsteiger etwa 150 Meter über ihnen herabstürzte. Er schlug mehrmals auf und blieb schließlich auf dem Klammweg, dem stark frequentierten Zustieg zur Höllentaleingangshütte, nur wenige Meter neben ihnen liegen.

Jede Hilfe kommt für den 56-Jährigen zu spät

Sofort versuchten die Wanderer Erste Hilfe zu leisten und verständigten die Rettungsleitstelle. doch für den 56-jährigen Bergsteiger kam jede Hilfe zu spät. Er war tot.

Bergung und Ermittlung nach Bergunfall am Stangensteig

Die Bergung des Verunglückten erfolgte durch drei Bergführer der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei in Zusammenarbeit mit 5 Kräften der Bergwacht Grainau. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden. Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen: Wer Hinweise geben kann wird gebeten die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen unter der Nummer 08821/917-0 zu verständigen.