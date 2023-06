Nach einem Bad in einem See bei Thannhausen ist eine 77-Jährige gestorben. Zeugen entdeckten die Frau, wie sie bewusstlos im See trieb.

Zu dem tödlichen Unfall kam es am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr an einem Badesee bei Thannhausen (Landkreis Günzburg), berichtet die Polizei. Eine 77-jährige Frau trieb bewusstlos im Wasser. Zeugen entdeckten die Frau und brachten sie an Land. Dort wurde die Frau sofort reanimiert. Anschließend brachte der Rettungsdienst die 77-Jährige ins Krankenhaus. Doch dort starb sie schließlich an den Folgen ihres Badeunfalls.

In diesem Sommer kam es bereits zu einigen tödlichen Badeunfällen

In diesem Jahr gab es bereits einige tödliche Badeunfälle an Seen. Ende Mai verunglückte ein Tourist tödlich beim Schwimmen im Schlosssee bei Salem im Bodenseekreis. Wenige Tage zuvor war bereits eine 85-jährige Urlauberin tot im Bodensee gefunden worden.

Glück im Unglück hatten dagegen zwei Menschen bei einem Badeunfall in Mindelheim. Ersthelfer retteten ihnen das Leben. Am gleichen Tag musste ein Fünfjähriger im Freibad Burgau (Landkreis Günzburg) reanimiert werden. Der Junge war im Nichtschwimmerbecken für kurze Zeit untergegangen. Laut Polizeiangaben war der Junge nach der erfolgreichen Reanimation ansprechbar und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für ein dreijähriges Kind kam dagegen jede Hilfe zu spät. Es ertrank in einem Pool am Gardasee, in der Gemeinde Lazise. Und ein Hechtsprung ins Wasser wurde am Sonntag einem 46-jährigen Badegast in Neu-Ulm zum Verhängnis. Der Mann zog sich Verletzungen am Kopf zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Wasserwacht Bayern warnt beim Baden vor allzu großer Sorglosigkeit

Die Wasserwacht Bayern warnt deshalb davor, mit allzu großer Sorglosigkeit ins Wasser zu gehen. Sie rät Badegästen dringend, die Baderegeln einzuhalten. So sollte man nie ins trübe und unbekannte Wasser springen. Mit vollem Magen oder betrunken ins Wasser zu gehen ist ebenfalls tabu. Ebenso sollte man bei Gewitter sofort raus aus dem See.