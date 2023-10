Zu einem tödlichen Arbeitsunfall kam es am Samstag im Landkreis Weilheim-Schongau. In einem Stall in Raisting quetschte eine Kuh einen Tierarzt ein. Der Mann starb.

Ein 67-jähriger Tierarzt arbeitete nach Angaben der Polizei am frühen Samstagnachmittag in einem Stall in Raisting (Landkreis Weilheim-Schongau in Oberbayern), als er plötzlich von einer Kuh kurz eingequetscht wurde. Als die Rettungskräfte mit der Erstversorgung des 67-Jährigen beschäftigt waren, mussten sie ihn plötzlich reanimieren. Doch alle Bemühungen waren vergebens. Der Mann starb noch vor Ort.

Kriminalpolizei Weilheim ermittelt nun Todesumstände

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Weilheim untersuchen jetzt unter Leitung der Staatsanwaltschaft München II die Todesumstände und den genauen Unfallhergang. Derzeit liegen keinerlei Hinweise für ein Fremdverschulden vor, so die Polizei.

Kuhangriff in Kirchdorf in Tirol

Am Montg wurde auch in Kirchdorf in Tirol eine Frau durch eine Kuh verletzt. Die 57-jährige Österreicherin wollte ein Kalb vom Feld holen, als sie von dem Muttertier angegriffen wurde. Die Kuh stieß die Frau zu Boden, als sie sich dem Kalb näherte. Die 57-Jährige nahm sofort eine schützende Position ein, während die Kuh sie weiter agriff.

Eine 48-Jährige Frau, auf einem Gehsteig am Feld vorbeispazierte, bekam die Attacke mit und reagierte sofort. Sie hielt die Mutterkuh in Schach und holte die 57-Jährige aus dem Feld heraus.