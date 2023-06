Zur Sommersonnenwende ist es Tradition kurz nach Einbruch der Dunkelheit Sonnwendfeuer in den Bergen zu entfachen. In Vorarlberg ist dabei am Samstag ein 36-Jähriger ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, stieg der 36-Jährige in einer Gruppe von zwölf Personnen zum Sonnwendfeuer auf den Tantermauses, einem Berggipfel im Gemeindegebiet von Bürs. Die Gruppe richtete knapp unterhalb des Gipfelkreuzes eine Feuerstelle ein und wartete auf die Abenddämmerung.

Über 300 Meter abgestürzt

Als sich die Gruppe erneut zur Feuerstelle begeben wollte, verlor der 36-Jährige sein Gleichgewicht, stürzte über eine felsendurchsetzte Steilrinne 310 Höhenmeter weit ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Entlang der Steilrinne wollten vier Gruppenmitglieder zu dem 36-Jährigen absteigen. Dabei verlor ein Mitglied seinen Halt stürzte und kam im flacher werdenden Gelände zum Liegen.

Keine Lebenszeichen

Schließlich gelang es einem Mitlgied der Gruppe zu dem 36-Jährigen abzusteigen. Er konnte aber bereits keine Lebenszeichen mehr feststellen. Der zweite Verunfallte wurde mittels Tau durch die Besatzung des Rettungshubschraubers "Christophorus 8" geborgen, ins Landeskrankenhaus Feldkirch überstellt und befindet sich außer Lebensgefahr.

Bergung mit Polizeihubschrauber

Zwei Gruppenmitglieder konnten selbständig absteigen, die weiteren Mitglieder wurden von der Besatzung des Polizeihubschraubers "Libelle" geborgen. Alle Personen wurden im Bergrettungsheim Bludenz durch das Kristeninterventionsteam betreut.