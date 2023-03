Ein 64-jähriger Mann kommt beim Wandern in Tirol in unwegsames Gelände. Dort stürzt er, rutscht 50 Meter ab und verletzt sich. Die Berrettung muss ausrücken.

Zu dem Wanderunfall kam es am Sonntagnachmittag. Der 64-jährige deutsche Urlauber wollte von Sautens aus allein in Richtung Maisalpe im Gemeindegebiet von Roppen, bei Imst in Tirol, zu wandern. Er hatte war Polizei entsprechend ausgerüstet; hatte Wanderschuhe und Wanderbekleidung an. Im Bereich des Holzberges, in der Nähe des Leonhardsbach, kam der Mann dann allerdings vom Weg ab. Er geriet in unwegsames Gelände.

Nasse steile Wiese 50 Meter hinuntergerutscht

Im Bereich der "Schuachterles Wiese" stürzte der 64-Jährige aus bislang unbekannter Ursache. Er rutschte deshalb ca. 50 Meter auf einer steilen moosigen nassen Grasfläche talwärts. Dabei überschlug er sich mehrmals und erlitt so Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich seiner Schultern.

Bergrettung rettet Mann mit Hubschrauber

Die Bergrettung Sautens rückte aus um dem Mann zu helfen. Mithilfe eines Notarzthubschraubers schafften es die Bergretter den 64-Jährigen zu bergen. Der Hubschrauber flog ihn anschließend in das Krankenhaus Zams. Insgesamt waren sieben Einsatzkräfte der Bergrettung Sautens-Haiming-Roppen sowie der Notarzthubschrauber "Martin 2" im Einsatz.