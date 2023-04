Tirol: In Vent an der Fineilspitze ging am Freitag eine Lawine ab. Ein Skitourengeher wurde dabei mitgerissen. Dennoch ging der Lawinenabgang glimpflich aus.

Ersten Erhebungen der Polizei zufolge, war am Freitagabend um kurz nach 18 Uhr eine Gruppe aus vier Skitourengehern im Bereich der Fineilspitze unterwegs. Die Gruppe war mit dem aufstieg wohl bereits fertig und wollte gerade ins Tal abfahren.

Bei Ski-Abfahrt von der Fineilspitze: Schneebrett ausgelöst

Ein 40-jähriger Mann, der zu der Gruppe gehörte, machte nämlich Anstalten mit der Ski-Abfahrt zu beginnen. Er war laut Polizeibericht als erster in den Hang eingefahren, löste dabei aber ein Schneebrett aus.

Lawine reißt 40-Jährigen 100 Meter mit sich

Daraufhin rauschten Schneemassen in Form einer Lawine Richtung Tal. Der 40-Jährige wurde von der weißen Masse mitgerissen. Die Lawine schleuderte den Mann etwa 100 Meter weit den Berghang hinunter.

Mann bleibt unverletzt

Der 40-Jährige hatte jedoch Glück. Er konnte sich selbstständig aus den Schneemassen befreien. Zudem blieb er bei dem Vorfall gänzlich unverletzt.