In Türkheim mussten zwei Biber an einem Wasserwerk aus einer misslichen Lage befreit werden. Die Tiere waren an das Auffanggitter einer Wasserturbine geschwemmt worden und saßen dort fest.

Eine Spaziergängerin hatte die Tiere entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Biber waren laut Polizei durch die starke Strömung des Wasserwerks an der Wertach in einen Nebenkanal geschwemmt worden. Dabei wurden sie an das Auffanggitter der Wasserturbine gespült. Die Tiere konnten sich nicht aus eigener Kraft befreien. Ein Mitarbeiter und der Betreiber des Wasserwerks konnten sie schließlich mit vereinten Kräften retten.