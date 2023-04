In Ostrach (Landkreis Ravensburg) sind am frühen Donnerstagmorgen mehrere Fahrzeuge in einer Tiefgarage in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Feuerwehr musste sich erst Zugang zu der Tiefgarage verschaffen, in der zwei Autos und vier Motorräder komplett in Flammen standen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand jedoch schnell löschen. Mehrere Bewohner des zur Tiefgarage gehörenden Hauses wurden in Sicherheit gebracht. Nachdem die Feuerwehr alles durchlüftet hatte, konnten die Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren.

80 Feuerwehrleute im Einsatz

Bei dem Feuer entstand der Polizei zufolge ein Schaden zwischen 100.000 und 200.000 Euro. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Im Einsatz waren 80 Einsatzkräfte von verschiedenen Feuerwehren und 14 Rettungskräfte.